Nach einem Streit am 16. Februar in Dessau ist ein 40-jähriger Mann schwer verletzt worden. Auf ihn wurde mit einem Messer mehrfach eingestochen. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

Streit in Dessau eskaliert - 40-Jähriger wird mit Messer niedergestochen - Täter verhaftet

In Dessau wurde ein Mann in der Rabestraße niedergestochen.

Dessau/MZ. - Nach einem Streit ist am Freitagmorgen in Dessau ein 40-jähriger Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Das hat die Polizeiinspektion am Montagnachmittag, dreieinhalb Tage nach der Tat, mitgeteilt. Gegenwärtig bestehe keine Lebensgefahr mehr.

Nach bisherigen Informationen der Polizei soll sich die Tat am Freitag gegen 5 Uhr in der Nähe der Dessauer Rabestraße ereignet haben. Dabei seien der 40-Jährige und ein bislang unbekannter Mann in einen Streit geraten.

Im weiteren Verlauf habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der der Täter mehrfach mit einem Messer auf den anderen Mann eingestochen habe, unter anderem im Bereich des Oberkörpers. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in das Dessauer Klinikum gebracht. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben ohne Ergebnis.

Mann in Dessau niedergestochen - Polizei konnte den Täter festnehmen

In der Pressemitteilung und auch auf Nachfrage blieb die Polizei sehr vage zum Sachverhalt. Offenbar waren Fundort des Schwerverletzten und Tatort nicht identisch. Man kenne aber die Tatörtlichkeit, sagte ein Polizeisprecher, der zudem Zeugenbefragungen bestätigte. Ob die Zeugen die Tat beobachtet haben oder Ersthelfer vor Ort waren, ließ die Polizei offen.

Ebenso, wer die Polizei alarmiert hat und warum man keine Täterbeschreibung gebe. Einen politischen Hintergrund der Tat schließen die Ermittler derzeit aus. Nach einem Hinweis an die MZ soll das Opfer der linken Szene angehören.

Polizei konnte den Täter festnehmen

Nach intensiven Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau konnte der Messerstecher gefunden werden. Der Täter wurde in der Mittagszeit des 28. Februar in Zerbst von den Beamten festgenommen. Der 36-Jährige wurde unverzüglich der Staatsanwaltschaft überführt und sitzt nun im Gefängnis.