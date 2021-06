Stichflamme aus Linienbus in Güterglück - Fünf Schulkinder retten sich ins Freie

Im Zerbster Ortsteil Güterglück ist am Mittwochfrüh ein Linienbus ausgebrannt. Das hat Michael Däumich, Sprecher des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld, bestätigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein 58-jähriger Busfahrer gegen 6.50 Uhr in Güterglück die Bahnhofstraße in Richtung Zerbst befahren. Plötzlich habe der Mann eine Stichflamme und starke Rauchentwicklung am Heck des Fahrzeuges bemerkt, so Däumich.

Der 58-Jährige stoppte den Bus und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die fünf Schulkinder stiegen sofort aus und brachten sich in Sicherheit. Die alarmierte Feuerwehr kam zum Löscheinsatz.

Personen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Das Fahrzeug wurde durch das Fuhrunternehmen geborgen. Vermutlich handelt es sich um einen technischen Defekt im Motorraum. Die Ermittlungen dauern an.