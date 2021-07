Stadtrat Dessau-Roßlau tagt am Mittwoch - Reck vor Amtseid und Antrittsrede

Dessau-Rosslau/MZ - In der Sitzung des Stadtrates am Mittwoch soll ein neues Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen werden. Bestätigt das Gremium das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl als gültig, wird dem zum neuen OB gewählten Robert Reck direkt im Anschluss der Amtseid abgenommen.

Im Anschluss daran wird Reck zudem seine Antrittsrede als neues Stadtoberhaupt halten. Mit Erhalt seiner Ernennungsurkunde wird Reck dann zeitnah die Amtsgeschäfte übernehmen. Aktuell tut dies stellvertretend Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck für Recks Vorgänger Peter Kuras, der bereits am 9. Juli offiziell aus dem Amt geschieden war.

Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 16 Uhr in der Elbe-Rossel-Halle in Roßlau. Zu pandemiebedingten Einschränkungen der Zuschauerzahl und einem möglichen Anmeldeprozedere hat die Stadt aktuell keine Informationen veröffentlicht.

Neben einer Einwohnerfragestunde sowie öffentlichen Mitteilungen aus Stadtrat oder Verwaltung hat das Gremium im öffentlichen Teil über zehn Beschlüsse zu fassen. Darunter auch eine wichtige Vorlage für Eltern von Kindern im Vorschulalter. Die Stadt hat vor, für die Monate Januar und Februar 2020 keine Beiträge für die Betreuung in Kitas oder Tagespflegeeinrichtungen zu erheben, wenn dies wegen der Coronaeinschränkungen nicht möglich war.

Final abgestimmt werden soll auch über das Energiepolitische Arbeitsprogramm der Stadt. Um den Unternehmen in Dessau-Roßlau besser durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie, des Klimawandels sowie der Digitalisierung zu helfen, steht zudem eine Novellierung des Mittelstandsförderprogramms auf der Tagesordnung.

Über eigene Projekte will die Fraktion Die Linke abstimmen lassen. Zum einen soll eine Ausstellung über den „Sport in Dessau-Roßlau“ etabliert werden. Zum anderen will die Partei ein Kuratorium zum 100-jährigen Jubiläum des Dessauer Bauhauses bilden.