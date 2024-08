Stadt will Halteverbot in Dessau-Mildensee ausweiten - Lkw-Fahrer sorgen für Müll

Mildensee/MZ. - Anwohner und Kunden wünschen es sich schon lange, nun könnte es bald endlich erlassen werden: ein absolutes Halteverbot in weiten Teilen des Mildenseer Gewerbegebietes. Im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit kündigte Frank Dähne vom zuständigen Amt am Dienstagabend an, dass man gerade einen neuen Verkehrszeichenplan für das Gebiet erstelle. „Wir sind dabei, einen Plan zu erarbeiten, so dass die Beschilderung Sinn macht. Im August sollten wir damit fertig sein“, sagte er.