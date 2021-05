Stadt plant offizielles Forum mit OB-Kandidaten - Elbe-Rossel-Halle ist Veranstaltungsort

Dessau-Rosslau - Die Vorbereitungen zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters von Dessau-Roßlau am 6. Juni sind straff durchgetaktet. Auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie.

Jetzt informierte die Stadtverwaltung über eine öffentliche Veranstaltung, die am Mittwoch, dem 19. Mai, um 18 Uhr in der Elbe-Rossel-Halle im Stadtteil Roßlau stattfinden soll. An diesem Abend werden sich die zugelassenen Bewerber für die Wahl um das Amt des Stadtoberhauptes vorstellen. In leibhaftiger Präsenz.

Coronabedingt gelten für die Veranstaltung alle gültigen Auflagen zur Eindämmung der Infektionen. Das Wahlforum ist demnach nur für einen begrenzten Teilnehmerkreis zugänglich. Das sind maximal und nach Anmeldung bis zu 130 Bürgerinnen und Bürger.

Für die Teilnehmer-Anmeldung wird am Montag, 17. Mai, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr eine Hotline unter der Rufnummer 0340 / 204-1113 im Rathaus eingerichtet. Es können sich nur Einzelpersonen anmelden, um möglichst vielen Interessenten die Teilnahme zu ermöglichen. Die Anmeldung von Begleitpersonen ist nicht möglich. Die Stadt weist darauf hin, dass Voranmeldungen aus Gründen der Gleichbehandlung ebenfalls nicht entgegengenommen werden.

Um die Kandidatenvorstellung zusätzlich einem größeren Kreis von Wählern zu ermöglichen, wird das Forum aufgezeichnet und vom lokalem TV-Sender RAN1 später mehrfach ausgestrahlt.

Ab sofort können Bürger unter Angabe ihres Namens und der Anschrift für sie wichtige Fragen per E-Mail an das Wahlamt senden: Es sollte sich um Fragen von allgemeinem Interesse handeln, die an alle Kandidaten gerichtet werden können.

Einsendeschluss für die Fragen: Dienstag, 18. Mai, 24.00 Uhr; E-Mail unter

ob-fragen@dessau-rosslau.de