Dessau/MZ. - Oberbürgermeister Robert Reck hat vom Dessauer Hans Wohlmann einen historischen Holzschnitt des Dessauer Rathauses erhalten.

Zu sehen ist darauf der Rathausbau in historischer Ansicht um 1940. Auch eine darüber fliegende Junkers-Maschine ist gut zu erkennen. Der Urheber des Holzschnitts ist bislang unbekannt. Der 1934 geborene Dessauer Wohlmann hatte diesen in der Wohnung der Familie in der ehemaligen Moritzstraße gefunden, nachdem er nach Kriegsende in die Stadt zurückgekehrt war. Ihm war es ein Anliegen, das Werk an die Stadt zu übergeben.

Robert Reck freute sich: „Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich auf den Weg zu uns gemacht haben und uns dieses historische Stück überlassen.“ Wohlmann lebt seit 1953 in Thüringen, wohin er als damaliger Leistungssportler abgeworben wurde, wie er sagt. Dennoch ist er seiner Heimatstadt verbunden geblieben, hat sich jahrelang die Dessauer Tageszeitung zusenden lassen und verfolgt insbesondere das Sportgeschehen.

Nun überprüft das Stadtarchiv den Holzschnitt nach Daten und begutachtet den Bildinhalt. Am Werk selbst gibt es keine Hinweise zu Künstler oder Herstellungszeitpunkt. Frank Kreißler, Leiter des Stadtarchives schätzt aufgrund des eingearbeiteten Titels „Dessau, die Gau- und Junkersstadt“, dass es um 1940 entstanden ist. Auf der Rückseite ist ein weiterer Holzschnitt von Fischern an einem Fluss eingearbeitet. Das Werk wird in den Bestand des Stadtarchives übernommen.