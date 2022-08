Stadt Dessau-Roßlau versteigert mehrere Baugrundstücke in der Steneschen Straße

Dessau/MZ - Wer hier zuschlagen will, sollte sich beeilen: Die Stadt Dessau-Roßlau versteigert derzeit und noch bis heute, Dienstag, 30. August, neun einzelne Baugrundstücke in der Steneschen Straße in Dessaus südlicher Innenstadt. Die Areale liegen in einem Dreieck zwischen Stenescher Straße, Turmstraße und Ackerstraße und sind bislang unbebaut. Die kleinsten Parzellen sind 336 Quadratmeter groß, das größte Grundstück - es ist eine Ecke des Dreiecks - misst 607 Quadratmeter.