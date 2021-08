Stadt Dessau-Roßlau bietet weiterhin ein breites Impfangebot

Dessau-Rosslau/MZ - Um die Impfquote weiter zu erhöhen, bietet die Stadtverwaltung in der kommenden Woche wieder gesonderte Impfaktionen an.

Am Montag, 30. August, ist ein mobiles Impfteam auf dem Dessauer Markt und am Donnerstag, 2. September, am Dessauer Hauptbahnhof im Einsatz. Impfwillige können sie hier jeweils zwischen 9 und 16 Uhr unkompliziert impfen lassen. Beim mobilen Impfen werden die Impfstoffe Biontech sowie Johnson & Johnson angeboten. „Wer an diesen Tagen eine Erstimpfung mit Biontech möchte, muss die Zweitimpfung im Impfzentrum in der Anhalt-Arena wahrnehmen“, erklärt Stadtsprecher Carsten Sauer.

Daneben hat in dieser Woche auch das Impfzentrum täglich von 8 bis 11.45 Uhr und von 12.45 bis 15.45 Uhr geöffnet. Angeboten werden auch hier Biontech und Johnson & Johnson. Die Impfungen erfolgen weiterhin auch ohne vorherige Terminvergabe. Für einen reibungslosen Ablauf brauchen Impfwillige Krankenkassenkarte und Impfausweis, außerdem das Aufklärungsmerkblatt, die Einwilligungserklärung und den Anamnesebogen, alles am besten schon in ausgefüllter Form.