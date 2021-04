Spielplatzinitiative erkämpft neue Rutsche für Spielplatz in Dessau-Törten

Die Spielplatzinitiative hat mit Corona zu kämpfen. Treffen und Aktionen sind kaum möglich. Trotzdem ist nun am Eichenweg ein kleiner Erfolg gelungen.

Dessau-Roßlau - Es ist eine kleine und gebrauchte Rutsche. Doch das ist egal. „Wir von der Spielplatzinitiative Dessau freuen uns sehr, dass der Stadtpflegebetrieb diese am Spielplatz Eichenweg in Törten aufgestellt hat“, sagt Maura Schwander von der Initiative.

Seit einem Arbeitseinsatz im Eichenweg im November 2018 habe man sich dafür eingesetzt, dass dort eine Rutsche hinkomme, zumal dort im vorigen Jahr noch ein Spielgerät wegen des schlechten Zustandes abgebaut werden musste. Zahlreiche Überlegungen, einige Spenden und viele Gespräche später kann diese nun bald genutzt werden.

„Die Rutsche hat vorher auf einem anderen Spielplatz gestanden und ist leider beschmiert“, bestätigt Schwander. Doch darum will sich der Verein nun selbst kümmern - und für einen neuen Farbanstrich sorgen.

Die Rutsche ist ein kleines Erfolgserlebnis in einem schwierigen Jahr. „Corona bedeutet leider auch für uns als Spielplatzinitiative eine ziemlich starke Einschränkung unseres Vereinslebens und all der Aktivitäten, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten“, sagt Schwander. „Eine neue Aktion auf dem Marktplatz wie im Jahr 2019 konnten wir dadurch nicht planen.“

Dennoch hätten sich in der Zwischenzeit einige stetige Bemühungen auszugezahlt. „Zum einen konnten im vergangenen Jahr tatsächlich mehrere Spielplätze mit neuen Schildern ausgestattet werden“, sagt Schwander. Das erste sei noch ohne Information an die Initiative im ersten Lockdown in Kochstedt aufgestellt worden. „Wir haben dabei festgestellt, dass es noch einiger Verbesserungen bedurfte.“

Zum Ende des Jahres konnten dann kurzfristig Mittel für elf Schilder auf neun Spielplätzen, unter anderem im Stadtpark und bei den neuen Anlagen Elbpavillon und Lobenbreite, aufgestellt werden. Zudem seien auch auf Anregung der Spielplatzinitiative zwei Stadtpläne entstanden: ein touristischer Stadtplan, den die Stadtmarketinggesellschaft bereits veröffentlicht hat, und ein von der Stadt entwickelter Familienstadtplan für hier lebende Familien, der demnächst vorgestellt werden soll.

Für 2021 plant die Spielplatzinitiative ähnlich wie einst in Dessau-Nord den Lindenplatz mit Straßenfarbe zu bemalen. „Wir überlegen auch, ob und wenn ja wo in der Stadt wir dies auch noch umsetzen können“, berichtet Schwander. „Eigentlich hätten wir uns hierfür im letzten Jahr gerne gemeinsam vor Ort zur Planung getroffen, was aber durch die Kontaktbeschränkungen aufgeschoben werden musste.“ Doch aufgeschoben ist bei der Dessauer Spielplatzinitiative keinesfalls aufgehoben. (mz)