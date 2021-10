Spielplatzinitiative Dessau-Roßlau hat Ideenpapier für familienfreundliche Stadt erarbeitet

Dessau/MZ - Die letzte offizielle Mitgliederversammlung liegt über zwei Jahre zurück. „Corona hat uns als Spielplatzinitiative schwer beeinträchtigt“, begrüßte Vereinsvorsitzende Maura Schwander die handverlesene kleine Runde zur Mitglieder- und Vorstandswahlversammlung. Am Ende des Abends ist sie als Vorsitzende bestätigt wie auch Beatrice Haas als Stellvertreterin und Dirk Ottwald als Schatzmeister. Der Vereinsvorstand hatte sich komplett der Wiederwahl gestellt.

Live im VorOrt-Haus an der Wolfgangstraße und per Video-Chat zugeschaltet versammelte sich die kleine Runde der Unermüdlichen. 1998 als Verein von Eltern für Kinder gegründet, hat die Spielplatzinitiative seit über 20 Jahren den Wünschen der Kinder ein Gesicht gegeben und Gewicht in der Lokalpolitik erlangt.

Trotz Corona unter erschwertem Bedingungen viel geschafft

Selbst in den Monaten des Lockdowns blieb die Initiative nicht untätig. Dass auf dem Spielplatz am Eichenweg in Dessau-Törten seit April 2021 eine kleine Rutsche steht, sieht Schwander als Erfolgserlebnis in einem schwierigen Jahr. Weil eine Neuanschaffung zu kostspielig gewesen wäre, hatte der Stadtpflegebetrieb eine ausgediente Rutsche von anderer Stelle umgesetzt. Dass sie gebaucht war, störte die Spielplatzinitiative nicht: Für die Kinder rund um den Eichenweg erfüllte sich ein lang gehegter Wunsch.

Vor den Beginn der Sommerferien noch hatte sich die Initiative den großen Spielplatz im Pollingpark vorgenommen. Die Spiel- und Klettergeräte bekamen im Juli einen ganz frischen Farbanstrich. Auf diesen wichtigen Spielplatz in der südlichen Innenstadt treffen sich Kinder und Jugendliche aus vielen Altersgruppen aus den umliegenden Plattenbauten.

Gleichfalls im Juli bemalten Eltern und Kinder auf dem Lindenplatz in Ziebigk/Siedlung die Pflasterbereiche. Diese Aktion war angelehnt an den Ende 2019 aufgefrischten Spielpunkt an der Ecke Goethestraße/Kantstraße in Dessau-Nord. Auch vor der Stadtbibliothek oder auf dem Lily-Herking-Platz kann mittlerweile gespielt und gehüpft werden. „Wir haben trotz Corona schön viel Druck gemacht“, ist Gründungsmitglied Yvonne Tenschert stolz.

Ein Fest für Klein und Groß gleichermaßen wurde die Einweihung des neuen Spielplatzes in der Chaponstraße, verbunden mit Aufwertung des Wohnumfeldes hinter dem August-Bebel-Platz durch die Stadt. Eltern, Kinder, Kita-Erzieherinnen und Schulsozialarbeiter hatten seit 2019 an der Planung direkt mitgewirkt und Entscheidungen nach ihren Wünschen beeinflussen können.

Zwei wichtige Papiere für OB vorbereitet und baldige Übergabe ins Auge gefasst

Doch die Spielplatzinitiative hat nicht allein auf Spielplätze ein Auge. Ein ganzes Ideenpapier für ein familienfreundliches Dessau-Roßlau gibt es inzwischen. Und eine Petition für ein kinder- und fahrradfreundliches Dessau-Roßlau, wie Vereinsmitglied und ADFC-Regionalchef Stephan Marahrens einwirft. Beide Dokumente sollen bei Gelegenheit an Oberbürgermeister Robert Reck übergeben werden. Wann? Sobald wie möglich. Schwander und Marahrens überlegen: „Wie wär’s zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes!“