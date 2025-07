Mit Folgen für Dessau-Roßlau Spezielle Parkzonen für E-Sccoter? Verkehrsministerium will Straßenverkehrsordnung anpassen

Bislang können E-Scooter überall abstellt werden. Was immer wieder für Ärger sorgt, wenn sie in den Städten verteilt rumliegen. Das Verkehrsministerium will deshalb die Straßenverkehrsordnung ergänzen. Was die Folgen wären. Was das für „Zeus“ in Dessau-Roßlau heißt.