Dessau/MZ. - Im Kreuzungsbereich der Junkersstraße und der Hermann-Köhl-Straße/B184 werden Teile der Fahrbahndeckschicht ab Montag, 16. September, instandgesetzt. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern.

Der erste Abschnitt, der am Montag beginnt und bis Anfang Oktober dauern soll, betrifft die B184 in Fahrtrichtung Süden zwischen der Zufahrt zum Gewerbegebiet Mitte und der Junkersstraße sowie den westlichen und östlichen Bereich der Junkersstraße. Zwischen der Bundesstraße und der Robert-Bosch-Straße wird neben der Straße auch die Entwässerungsrinne saniert.

Ab der zweiten Oktoberwoche beginnt dann der nächste Bauabschnitt. Auch hier bleibt der östliche Teil der Junkersstraße gesperrt. Hinzu kommt die B184 in Fahrtrichtung Norden zwischen der Junkersstraße und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Mitte.

Der Verkehr auf der Bundesstraße wird in beiden Fahrtrichtungen einspurig auf der jeweils freien Richtungsfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt. Die Abschnitte der Junkersstraße werden während der Dauer der Arbeiten gesperrt. Erforderliche Umleitungen werden ausgeschildert. Die Anhalt-Arena, alle Anliegergrundstücke in der Altener Straße und alle Gewerbebetriebe in der Robert-Bosch-Straße und in der Straße Am Junkerswerk bleiben trotz der Bauarbeiten erreichbar. Einzelne Zufahrten zum Gewerbegebiet werden temporär gesperrt. Die Richtungsfahrbahn der Junkersstraße in Richtung Osten (Zentrum) ist uneingeschränkt befahrbar.

Der dritte Bauabschnitt umfasst verkehrsorganisatorische Maßnahmen, die nicht mit Vollsperrungen verbunden sind.

Fußgänger und Radfahrer werden an der Baustelle vorbeigeführt. Die Buslinie 17 wird in Richtung Junkerspark/Kochstedt Mühle ebenfalls umgeleitet und bedient anstatt der Haltstelle „BSZ Haupteingang“ die Haltestelle „BSZ Sporthalle“.