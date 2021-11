Spende über 6.000 Euro: Feuerwehr Waldersee hilft im vom Hochwasser verwüsteten Ahrtal

Liers/MZ - Eine Spende von 6.000 Euro haben der Vorsitzende des Fördervereins und der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Waldersee jetzt ins vom Hochwasser verwüstete Ahrtal gebracht. Wehrleiter Reik Schildhauer (links) übergab den symbolischen Spendenscheck an Dirk Schmitt, Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Liers.

Die Feuerwache in Liers wurde Opfer des Hochwassers. Die Spende soll den Wiederaufbau des Gerätehauses und die Beschaffung von Ausrüstung unterstützen, so wie in Waldersee vor 19 Jahren mit Hilfe von Spenden.