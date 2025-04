Das ließen sich viele Schaulustige nicht entgehen: Am Sonntag stoppte der Schaufelraddampfer „Dresden“ an der Elbe bei Dessau. Nächste Woche ist er noch einmal zu besichtigen.

Spektakel an der Elbe: Schaufelraddampfer „Dresden“ legt auf dem Weg nach Hamburg in Dessau an

Dessau/MZ. - Das Signal war von weitem zu hören, dann legte der Raddampfer „Dresden“ der Sächsischen Weißen Flotte am Sonntagabend unweit des Kornhauses an. Auf dem Weg nach Hamburg und zurück wird er nochmals am kommenden Montag, 14. April, gegen 17 Uhr in Dessau erwartet.

Zum zweiten Mal nach 2023 ist der historische Dampfer mit Passagieren an Bord in den Norden unterwegs. Nicht nur für die 103 Gäste der Flusskreuzfahrt, auch für ihn selbst ist das ein Erlebnis, sagt Kapitän Lutz Peschel.

Zahlreiche Schaulustige waren an die Elbe gekommen, um den Schaufelraddampfer zu begrüßen. Foto: Thomas Ruttke

Die dampfbetriebene Maschine, die starr mit Schaufelrädern verbunden ist, ist im Original von 1926 erhalten. Maschinist Marcus Bertram hat ein Auge darauf, dass alles funktioniert. Mit Begeisterung haben dutzende Schaulustige den Dampfer in Dessau begrüßt und auch die Gelegenheit zur Besichtigung genutzt.

Kapitän Lutz Peschel am Steuer der "Dresden". Foto: Thomas Ruttke

Auf der Etappe nach Dessau gab es für die Kreuzfahrtgäste übrigens Erklärungen aus berufenem Munde: der gebürtige Coswiger Schiffskapitän Jürgen Fisker gab Einblicke in die Historie der Elbeschifffahrt und Manfred Flügel, früherer Technischer Leiter der Roßlauer Werft, in deren Betrieb.