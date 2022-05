So bewerten die einstigen Konkurrenten Robert Recks erste 100 Tage als Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister

Vor genau 100 Tagen trat Robert Reck sein Amt als parteiloser Oberbürgermeister an. Die MZ wollte von seinen einstigen Konkurrenten wissen: Wie schlägt er sich und was hätten sie anders gemacht?

Dessau-Roßlau/MZ - Genau 100 Tage ist es her, dass Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) am 1. August 2021 seinen Dienst an der Verwaltungsspitze im Dessauer Rathaus antrat. Im Wahlkampf versprach er, die Wirtschaft und Kultur zu stärken und die Kommunikation zu verbessern. Damit setzte er sich in der Wahl gegen sieben andere Kandidaten durch. Wie schauen sie, nach Recks Eingewöhnungszeit im Rathaus, auf ihren einstigen Konkurrenten? Das haben Daniel Salpius, Heidi Thiemann, Sylke Kaufhold und Oliver Müller-Lorey gefragt.