Seit Tagen keine neuen Corona-Fälle in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau - Der positive Trend bei der Corona-Situation in der Doppelstadt hält weiter an. Nachdem bereits am Freitag und über das Wochenende keine weiteren Infektionen gemeldet wurden, hatte das Gesundheitsamt auch am Montag keinen neuen Corona-Fall zu vermelden. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zu Wochenbeginn laut Robert-Koch-Institut bei 5,0.

Es bleibt bei insgesamt 3.297 gezählten Fällen seit Pandemiebeginn in der Doppelstadt. „Unverändert bleibt auch die Zahl Genesener“, teilte Stadtsprecher Carsten Sauer mit. Insgesamt 3.136 Dessau-Roßlauer haben sich demnach bereits wieder von ihrer Infektion erholt.

Am Städtischen Klinikum in Alten waren am Montag laut Stadt nur noch drei Corona-Patienten in Behandlung, einer von ihnen liegt auf Intensivstation. (mz)