Seit Jahren stehen die Straßen an der Adria in Dessau unter Wasser - Keine Lösung nicht in Sicht?

Eine vernünftige Entwässerung ist nicht in Sicht, die Stadt macht dafür einen überraschenden Vorschlag.

Die Siedlung an der Adria war überschwemmt.

Dessau/MZ - Neben Teilen von Mosigkau hat der Starkregen am 9. Juli auch die Straßen der Siedlung an der Adria in Mildensee stark unter Wasser gesetzt und teilweise Grundstücke überschwemmt. Für die betroffenen Anlieger ist es laut Auskunft des Ortsbürgermeisters Uwe Groneberg (CDU) ein altbekanntes Problem.