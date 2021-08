Sechs Schulen in Dessau-Roßlau werden digital fit gemacht - 1,3 Millionen Euro fließen

Dessau-Rosslau/MZ/HTH - Von den 76,5 Millionen Euro, die das Land für die Anschaffung von Laptops, Tablets und anderen technischen Geräten für 536 Schulen bewilligt hat, fließen 1,3 Millionen Euro nach Dessau. Sechs Schulen haben hier eine neue technische Ausrüstungen erhalten, teilt das Landesverwaltungsamt mit.

Vom Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ profitierten in der Doppelstadt die Euro Akademie Dessau, die Freie Sekundarschule Dessau, das Anhaltische Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“, die Grundschule Ziebigk, die Sekundarschule Friedensschule sowie die Grundschule „Hugo Junkers“ in Kleinkühnau. Die Fördermittel belaufen sich je Schule zwischen rund 63.000 und einer halben Million Euro.

Besonders die Corona-Pandemie habe gezeigt, „dass die Schulen im Land dringend mit Fördermitteln zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur ausgestattet werden müssen, um Schritt halten zu können“, wird Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes in der Mitteilung zitiert.

Im Jahr 2019 war das Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ zwischen dem Bund und den Bundesländern vereinbart worden. Es ermöglicht Sachsen-Anhalt Investitionen in die digitale Bildungsstruktur in Höhe von 137,5 Millionen Euro. Pro Schüler stehen dafür 507 Euro zur Verfügung. Gefördert werden nicht nur staatliche Schulen, sondern auch Schulen in freier Trägerschaft.

„Im Rahmen des vorgegebenen Budgets entscheiden die Schulträger eigenverantwortlich, in welche Schulstandorte mit welchem Umfang investiert werden soll“, so Pleye.

Damit überall die notwendigen Voraussetzungen für den sinnvollen Einsatz moderner Digitaltechnik vorhanden sind, stellt das Land Sachsen-Anhalt über das Finanzministerium bis Ende 2021 allen Schulen im Land - aus Landesmitteln finanziert - einen Glasfaseranschluss im Rahmen des Projektes „Schulen ans Netz“ zur Verfügung und trägt auch bis Ende 2023 die Betriebskosten dafür.