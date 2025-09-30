Seit dem 27. September werden zwei Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst. Lea Sophie B. und Lena Maria B. könnten sich laut Polizei in Coswig oder Gröbzig aufhalten.

Schwestern in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie B. und Lena Maria B. gesehen? (Foto im Text)

In Dessau-Roßlau werden aktuell zwei 14- und 15-jährige Schwestern vermisst.

Dessau-Roßlau. – Seit dem 27. September 2025 werden in Dessau-Roßlau zwei minderjährige Schwestern vermisst. Dabei handelt es sich um die 15-jährige Lea Sophie B. und die 14-jährige Lena Maria B. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich die Mädchen neben Dessau-Roßlau auch im Raum Coswig (Landkreis Wittenberg) oder Gröbzig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) aufhalten.

Lea Sophie B. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

rot-braune Haare

blau-graue Augen

Narben an den Unterarmen

auffälliges Tattoo mit dem Schriftzug "MUSK" am linken Handgelenk

keine Angaben zur Bekleidung

Wer hat die 15-jährige Lea Sophie B. gesehen? Foto: Polizei Dessau

Lena Maria B. wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,58 Meter groß

schlanke Gestalt

braune Haare

braune Augen

führt möglicherweise einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich

keine Angaben zur Bekleidung

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Schwestern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.