  4. Schwestern in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie B. und Lena Maria B. gesehen? (Foto im Text)

Plötzlich verschwunden Schwestern in Dessau vermisst: Wer hat Lea Sophie B. und Lena Maria B. gesehen? (Foto im Text)

Seit dem 27. September werden zwei Schwestern aus Dessau-Roßlau vermisst. Lea Sophie B. und Lena Maria B. könnten sich laut Polizei in Coswig oder Gröbzig aufhalten.

Von DUR Aktualisiert: 30.09.2025, 16:52
In Dessau-Roßlau werden aktuell zwei 14- und 15-jährige Schwestern vermisst. 
In Dessau-Roßlau werden aktuell zwei 14- und 15-jährige Schwestern vermisst.  Symboldfoto: Carsten Rehder/dpa

Dessau-Roßlau. – Seit dem 27. September 2025 werden in Dessau-Roßlau zwei minderjährige Schwestern vermisst. Dabei handelt es sich um die 15-jährige Lea Sophie B. und die 14-jährige Lena Maria B. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnten sich die Mädchen neben Dessau-Roßlau auch im Raum Coswig (Landkreis Wittenberg) oder Gröbzig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) aufhalten. 

Lea Sophie B. wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,60 Meter groß
  • schlanke Statur
  • rot-braune Haare
  • blau-graue Augen
  • Narben an den Unterarmen
  • auffälliges Tattoo mit dem Schriftzug "MUSK" am linken Handgelenk
  • keine Angaben zur Bekleidung
Wer hat die 15-jährige Lea Sophie B. gesehen?
Foto: Polizei Dessau

Lena Maria B. wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 1,58 Meter groß
  • schlanke Gestalt
  • braune Haare
  • braune Augen
  • führt möglicherweise einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich
  • keine Angaben zur Bekleidung

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Schwestern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.