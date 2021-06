Schwedischer Musiker vergisst 17.500 Euro teure Violine in der Regionalbahn aus Dessau

Dessau/Leipzig - Ein Violinist aus Schweden hat am Mittwoch in der Regionalbahn von Dessau nach Leipzig seine wertvolle Violine vergessen. Das hat am Freitag die Bundespolizei in Sachsen mitgeteilt.

Der 40-Jährige hatte am Mittwoch gegen 13 Uhr die Regionalbahn genutzt. Bei der Ankunft des Zuges in Leipzig habe der Musiker seinen teuren Geigenkasten mit Inhalt im Wert von etwa 17.500 Euro in den oberen Gepäckablagen des Zuges liegen lassen.

„Nach jetzigen Ermittlungen hat kurze Zeit später eine andere Person das Fundstück an sich genommen“, so eine Sprecherin der Bundespolizei Leipzig. Zum Ärger des Violinisten hat der Finder sein Musikstück aber nicht beim Fundbüro abgegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Leipzig hat ein Strafverfahren wegen Unterschlagen einer Fundsache eingeleitet. (mz)