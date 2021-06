Schwede erhält in Regionalbahn vergessene Geige zurück - Geigenbauer erkennt Instrument wieder

Leipzig/Dessau - Was für ein Happy End: Die vergessene Geige aus der Regionalbahn von Dessau nach Leipzig ist wieder da. Am Donnerstagnachmittag konnte der Besitzer in Leipzig das 17.500 Euro teure, wertvolle Instrument wieder in seine Hände nehmen.

Der 40-jährige Schwede hatte seine Geige samt Geigenkasten am Mittwoch, 16. Juni, in Leipzig im Gepäcknetz der Regionalbahn liegen lassen. Weil das Instrument nicht im Fundbüro auftauchte, erstattete er Anzeige.

Bereits zwei Tage später gelang es der Bundespolizei anhand von Videoaufzeichnungen, den „Finder“ des wertvollen Musikinstruments am Hauptbahnhof in Leipzig zu stellen. Eine Wohnungsdurchsuchung blieb ohne Ergebnis. Der 58-Jährige räumte die Tat ein, gab aber an, die Violine weiterverkauft zu haben.

Im Rahmen von weiteren Ermittlungen wurde die Geige am Donnerstag bei einem aufmerksamen Geigenbauer in Leipzig gefunden. Er hatte das Instrument zur Wertermittlung erhalten und sofort wiedererkannt.

Die Ermittlungen der Bundespolizei zum genauen Tathergang dauern an.