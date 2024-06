Vorbereitungen laufen Schützengilde in Dessau bittet zum Vereinsschützenfest: Älterer Nachwuchs als Zielgruppe

Harald Braune kam erst spät zum Schießsport, hat dort aber schon viele Erfolge eingefahren. Warum die Schützengilde Dessau auf älteren Nachwuchs setzt und was es am Sonnabend, 6. Juli, im Vorderen Tiergarten in Dessau alles zu entdecken gibt.