Dessau-Roßlau/MZ. - Schon wieder bringt ein Formfehler den Ablauf der Dessau-Roßlauer Kommunalpolitik durcheinander. Weil das Rathaus während der Sitzung des Finanzausschusses am 26. November zeitweise verschlossen war und so keine Besucher der Sitzung beiwohnen konnten und weil in einer Einladung eine falsche Raumnummer angegeben war, sind alle an diesem Tag gefassten Beschlüsse null und nichtig.

