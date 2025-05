Radfahrer hat am Mittwoch zu tief ins Glas geschaut und fuhr gegen Laternenmast. Dabei verletzte er sich am Kopf.

Ein Polizeiauto am Unfallort

Dessau/MZ. - Den Männertag vorgefeiert hatte offensichtlich am Mittwoch ein Radfahrer. Dieser war in der Innenstadt unterwegs und gestürzt, wobei er sich am Kopf verletzte. Das hat ein Passant beobachtet und im Polizeirevier gemeldet. Die polizeiliche Unfallaufnahme ergab, dass der Mann gegen einen Laternenmast gefahren und infolge dessen gestürzt war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,41 Promille. Die daraufhin notwendige Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus von einem Arzt durchgeführt. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.