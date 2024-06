Der Stadtrat kommt letztmalig in seiner alten Besetzung am Mittwoch zusammen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Nachdem die Stadt Dessau-Roßlau nach einem harten Sparkurs jahrelang so gut wie schuldenfrei war, steigt nun wieder die Zahl der Verbindlichkeiten bei Banken. Am morgigen Mittwoch wird der Finanzbeigeordnete André Ulbrich den Stadtrat darüber informieren, dass Dessau-Roßlau seit Ende April wieder nennenswerte Schulden in Höhe von rund 20,86 Millionen Euro hat. Das sind 262,02 Euro je Einwohner.