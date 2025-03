Schlummernde Gefahr: Bei Brand in Industriebaracke in Dessau erneut Asbest freigesetzt

Dessau/MZ. - Vor gut zwei Wochen, in der Nacht auf den 22. Februar, hat in der Otto-Mader-Straße in Alten die Baracke eines ehemaligen Industriebetriebes, in der Asbestplatten verbaut waren, gebrannt und ist dabei vollständig zerstört worden. Die Feuerwehr war zum Löschen des Brandes mit 79 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort und musste aufgrund des Asbests besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Um die Mitarbeiter des nahegelegenen Baustoffmarktes Raab Karcher vor dem gesundheitsschädlichen Stoff zu schützen, muss außerdem dessen Betriebsgelände fachgerecht gereinigt werden, wie das Landesamt für Verbraucherschutz der MZ auf Anfrage mitteilt.