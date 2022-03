Schlechte Nachrichten für Pendler aus Dessau - B184 bei Leitzkau drei Monate gesperrt

Schora/MZ - An der B184 zwischen Leitzkau (Landkreis Jerichower Land) und Schora (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) haben am Montag Bauarbeiten begonnen. Das hat Sachsen-Anhalts Verkehrsministerium mitgeteilt.

Für gut zwei Millionen Euro soll der rund fünf Kilometer lange Abschnitt vom Abzweig der L56 bis zum Ortseingang Schora eine neue Fahrbahndecke erhalten. Zuvor müssen dafür die alten Schichten abgefräst werden.

Die Arbeiten dauern nach Einschätzung der beteiligten Firmen voraussichtlich drei Monate. Solange muss die Strecke voll gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitung führt von Leitzkau (L 56) über Loburg (L 55) nach Zerbst - und in der Gegenrichtung analog. An der Kreuzung bei Loburg und an der Einengung in Hobeck werden extra Ampeln aufgestellt, um den Verkehr sicher und flüssig durch die Orte zu leiten.

Anfang Juni – planmäßig ab dem 4. Juni – soll der Verkehr wieder ungehindert auf der direkten Verbindung rollen.