Schienenbruch in Dessau - Schienenersatzverkehr auf Straßenbahnlinie 3 auch zum Wochenstart

Dessau-Rosslau - Nach einem Schienenbruch in der Mannheimer Straße bleibt in Dessau der Straßenbahnverkehr der Linie 3 vorerst eingestellt. Das haben die Stadtwerke am Sonntag mitgeteilt. „Die Behebung des beschädigten Gleisbereichs auf dem Knoten Mannheimer Straße ist mit umfangreichen Gleis- und Straßenbauarbeiten verbunden“, erklärte Stadtwerke-Sprecher Christian Mattke. „Zu Umfang und Dauer informieren wir, sobald die detaillierten Schadensanalyse erfolgt ist.“

Auf der Linie zwischen Hauptbahnhof und Junkerswerk wird Schienenersatzverkehr gefahren. Wie lange, ist derzeit noch offen. Der Straßenbahnbetrieb der Linie 1 läuft ohne Einschränkungen.

Der Schienenbruch war nach Angaben der Stadtwerke durch einen Lkw verursacht worden. Die Polizei hat das inzwischen beschädigt. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Sonnabend, 5 Uhr, müsse an der Kreuzung ein Lkw so aufgesetzt haben, dass die Schwarzdecke aufgekratzt und das Gleisbett so beschädigt wurde, dass ein Gleis vier Zentimeter nach oben gerissen wurde. Die Polizei geht von etwa 20.000 Euro Schaden aus.