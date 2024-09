Die aktuelle Hochwasser-Situation am Kornhaus in Dessau.

Dessau-Roßlau/MZ. - Für die Stadt Dessau-Roßlau hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Sonntag, 22. September, um 8.45 Uhr die Alarmstufe 1 aufgehoben.

Am Pegel Leopoldshafen war gegen 10.45 Uhr ein Wasserstand von 5,44 Meter zu verzeichnen. Dies bedeutet eine Steigerung von 28 Zentimeter innerhalb eines Tages. In den Stunden danach blieb der Wasserstand der Elbe hier nahezu konstant. In der Lutherstadt Wittenberg sanken die Wasserstände bereits wieder.

„Es ist davon auszugehen, dass der Scheitelpunkt in Dessau-Roßlau somit erreicht ist und der Wasserstand demnächst sinken wird“, teilte das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst mit. Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen sind vorerst nicht nötig.