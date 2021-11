Schauspieler Heinz Hoenig kommt zum Promi-Geflüster nach Dessau

Der Schauspieler Heinz Hoenig ist am 8. Dezember im Dessauer Radisson Blu zu Gast.

Heinz Hoenig und seine Frau Annika waren erst im September Gäste der Schutzengel-Gala des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe in Leipzig. Nun kommen sie am 8. Dezember zum Promi-Geflüster nach Dessau.

Dessau/MZ - „Wir drücken die Daumen, dass alles klappt“, sagt Daniel Kemp. Der Vorsitzende des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe und seine Mitstreiter fiebern mitten in der vierten Corona-Welle dem 8. Dezember entgegen. Dann soll es wieder heißen: Vorhang auf fürs Promi-Geflüster. Im Dessauer Hotel Radisson Blu zu Gast wird dann Vollblutschauspieler Heinz Hoenig sein.

Das Promi-Geflüster ist eine Talk- und Unterhaltungsreihe für den guten Zweck und Teil einer Reihe von Veranstaltungen, die dem Verein Mukoviszidose Selbsthilfe helfen, Spendengelder einzuwerben. Im Sommer 2019 hatte das Format Premiere gefeiert und seitdem unter anderem den ehemaligen Bayern-Profi Christian Lell und Fernseh-Kult-Blondine Marijke Amado zu Gast. Im vorigen Jahr kam der Linken-Politiker Gregor Gysi, doch aufgrund von Corona musste diese Veranstaltung verschoben werden und wurde dann in einer Doppelfolge angeboten.

So wird das auch am 8. Dezember sein, kündigt Kemp an. Um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr wird zum Promi-Geflüster mit Heinz Hoenig eingeladen. Es gilt die 2-G-Regel. Moderiert wird der Abend von Susi Brandt vom MDR. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde früher.

Heinz Hoenig wurde 2020 Vater

Heinz Hoenig, der im September gerade 70 Jahre alt und erst im vergangenen Jahr nochmals Vater geworden ist, wird sicher viel zu erzählen haben, freut sich Kemp auf den Abend. Durch den Film „Das Boot“ (1981) von Wolfgang Petersen erlangte Hoenig erste Bekanntheit, in „Der große Bellheim“ (1992) brillierte er als böser Gegenspieler von Mario Adorf, für den „König von St. Pauli“ erhielt er 1998 die „Goldene Kamera“. Man kennt den Mimen auch aus „Tatort“-, „Traumschiff“- oder „Donna- Leon“-Folgen und zahlreichen anderen Filmen und Serien.

Doch Hoenig ist weit mehr als ein bekannter Charakterkopf auf der Leinwand. Er ist Gründer der Initiative Heinz der Stier. Das ist eine Organisation, die sich um psychisch traumatisierte Kinder und Jugendliche kümmert. Sie lädt sie zu einem Abenteuerurlaub nach Mallorca ein und zu medienpädagogischen Maßnahmen in den Harz. Vermittelt werden sollen den jungen Menschen dabei neue Horizonte, die ihnen auch bei der Berufswahl helfen.

„Das ist aber nur eine Seite von Heinz Hoenig, über die die Besucher mehr erfahren werden“, freut sich Kemp schon auf den Abend. Denn Heinz Hoenig macht auch Musik. Zusammen mit seiner Frau Annika und Carmen Kluthmann bildet er das Trio „The Imitates“. Was also auch eine musikalische Überraschung verspricht.

Kemp hat „nur positive Resonanz“ bei Gala in Leipzig gespürt

Die wird es auch durch Anima geben, ein 16-jähriges Gesangstalent, macht Daniel Kemp neugierig. Und natürlich werde es wieder Informationen über die bislang unheilbare Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose, den Verein und seine Arbeit geben.

Heinz Hoenig, freut es Kemp, unterstützt die Mukoviszidose Selbsthilfe nicht zum ersten Mal. Am 11. September war er bereits zu Gast bei der Schutzengel-Gala des Vereins in Leipzig. „Er war begeistert dabei und hat gesagt, wenn Du Unterstützung brauchst, dann melde Dich“, freut es den Vereinsvorsitzenden. Und die Gelegenheit hat er sich deshalb auch nicht entgehen lassen. „Dass wir Unterstützung von solchen Persönlichkeiten bekommen, finde ich enorm.“

Bei der Leipziger Gala hatte Kemp „nur positive Resonanz“ gespürt, wie er sagt. 107.000 Euro konnten für den guten Zweck eingeworben werden. Was ihn besonders freute: „Im Vordergrund stand das Miteinander.“ Gerade in Zeiten von Corona sei das ganz wichtig.

Kartenverkauf für Promi-Geflüster läuft bereits

Auch mit anderen Prominenten ist Kemp in Leipzig ins Gespräch gekommen, so mit der dreifachen Olympiasiegerin im Eisschnelllauf Gunda Niemann-Stirnemann. Sie ist für ein nächstes Promi-Geflüster im Gespräch. Wenn sich Corona beruhigt hat, soll das Format viermal im Jahr angeboten werden. Doch jetzt freut sich der Mukoviszidose Selbsthilfe-Verein, der in Dessau seinen Sitz hat, auf Heinz Hoenig.

Der Kartenvorverkauf für das Promi-Geflüster hat bereits begonnen. Die Einnahmen des Abends (auch eine Versteigerung ist wieder fest eingeplant), gehen 1:1 an den Verein. Unterstützt wird der Abend von der Stadtsparkasse Dessau und dem Autohauses Peter.

Karten kosten 20 Euro (Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen). Kartenvorbestellungen unter Tel. 0340/2515143 (Mo-Fr 9 bis 14 Uhr), Abholung und Bezahlung an der Rezeption im Radisson Blu (Mo-So von 7 bis 21 Uhr). Wird die Veranstaltung aufgrund behördlicher Auflagen abgesagt, gibt es das Geld zurück.