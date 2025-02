Landesweit häufen sich aktuell Fälle, in denen AOK-Versicherte per E-Mail aufgefordert werden, einen Link anzuklicken, um eine Rückerstattung zu erhalten.

Dessau/MZ. - Landesweit häufen sich aktuell Fälle, in denen AOK-Versicherte per E-Mail aufgefordert werden, einen Link anzuklicken, um eine Rückerstattung zu erhalten. Meist handelt es sich um einen Beitrag zwischen 400 und 500 Euro. Die AOK Sachsen-Anhalt hat am Mittwoch dringend empfohlen, derlei Nachrichten nicht zu beantworten und diese sofort zu löschen.

„Diese E-Mails kommen nicht von der AOK“, sagte Anna Mahler, Pressesprecherin der AOK Sachsen-Anhalt, in einer Pressemitteilung. „Es handelt sich dabei um sogenannte Phishing-Mails, mit denen Kriminelle versuchen, an sensible Daten zu gelangen. Durch einen täuschend echten Aufbau und Inhalt sollen Opfer in die Irre geführt und zu einer Handlung bewegt werden, wie in diesem Fall das Anklicken eines Links. Mit diesem werden dann persönliche Daten abgegriffen oder Schadsoftware verbreitet.“

AOK Sachsen-Anhalt rät bei Unsicherheit zu einem genauen Blick auf die Absenderadresse

Oft helfe bereits ein genauer Blick auf die Absenderadresse, um zu erkennen, ob es sich um eine offizielle Mail der AOK handelt, so die Krankenkasse. E-Mails von der AOK Sachsen-Anhalt enden immer auf @san.aok.de, @mail.deine-gesundheitswelt.de oder @meine.aok.de. Auch der vorgetäuschte dringende Handlungsbedarf, der in den E-Mails steht, sei typisch für eine Phishing-Mail.

Grundsätzlich rät die AOK, Daten niemals am Telefon oder im Internet weiterzugeben oder E-Mail-Anhänge zu öffnen, wenn man sich nicht sicher ist bzw. der Absender nicht vertraut ist. Im Zweifel sollte man sich vorher genau über den Anbieter informieren, mit seinen Angehörigen dazu sprechen oder bei der AOK Sachsen-Anhalt nachfragen.

AOK-Versicherte können sich bei Nachfragen an die kostenlose Service-Hotline unter (0800) 2265726 wenden.