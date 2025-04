Wenn der Tag um fünf Uhr beginnt und der Baumkuchen Schicht für Schicht wächst, läuft die Produktion in der Dessauer Konditorei Mrosek auf Hochtouren. Ostern ist ein wichtiger Umsatzbringer. Ein Blick in die Backstube.

Voll auf Ostern eingestellt sind die Backwaren bei der Konditorei Mrosek. Eine Spezialität, so Hendrik Fuchs, sind die Baumkuchen.

Dessau/MZ. - In der Dessauer Konditorei Mrosek sind die Vorbereitungen für das Ostergeschäft seit Mitte April auf Hochtouren gelaufen. Die Inhaber Hendrik und Matthias Fuchs sowie ihr Team haben in dieser Zeit eine Vielzahl an traditionellen und beliebten Osterprodukten hergestellt. Neben Klassikern wie der Rüblitorte und verschiedenen Baumkuchen gehören auch neue Produkte sowie Geschenkartikel zum Angebot.