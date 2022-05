Roßlauer Schiffswerft hat alle Kollegen an Bord - Schleusen, Sperrtor und Brücken noch 2021 fertig

Dessau-Rosslau/MZ - In der Schiffbauhalle stapeln sich dicke Bleche, fauchen Brenner und funkeln Lichtbögen der Schweißer. „Jetzt sind wieder alle an Bord und haben gut zu tun.“ Gewesenes hinter sich lassen und nach vorn blicken - so lautet das Fazit von Peter Talaska nach 15 Monaten unter pandemischen Betriebsbedingungen.

Gesundheitlich sei das Unternehmen noch gut durch bisherige Coronawellen gekommen, hatte wenig Infizierte und Erkrankte, so der Geschäftsführer der Roßlauer Schiffswerft GmbH & Co.KG. Viele Aufträge von öffentlicher Hand indes wurden in den Ämtern weniger intensiv betreut und blieben liegen. Corona setzte neue Prioritäten. Von Ende 2020 bis Mitte 2021 schickte die Werft Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Aufträge für die Schiffswerft Roßlau gibt es aus dem ganzen Land

Hinter den Kulissen aber wurden Projekte weitergeführt und intensiv um neue Aufträge geworben. „Nun sind unsere Auftragsbücher wieder voller und 225 Mitarbeiter an den zwei Standorten in Roßlauer und Dessau haben noch in diesem Jahr zahlreiche Projekte abzuschließen oder neue zu beginnen.“

Die Werft ist im schweren Stahl-und Wasserbau breit aufgestellt. Da wird aktuell an drei Schleusenprojekten am Neckarkanal in Hirschhorn, Lauffen und Feudenheim (Südhessen und Baden-Württemberg) gearbeitet. Arbeiten - das ist für die Werft immer das Komplettpaket von Anfertigen, Liefern und Montieren. Dazu kommt noch ein Hochwassersperrtor in Ladenburg. Auf den Baustellen vor Ort brummt es aktuell. Die vier Großprojekte sollen 2021 abgeschlossen werden.

In der Schiffbauhalle Roßlau wird aktuell eine Straßenbrücke für Bernburg gebaut. (Foto: Thomas Ruttke)

Ein zweites Arbeitsfeld hat sich das Dessau-Roßlauer Unternehmen mit diversen Brückenbauten erschlossen. Aktuell wurde über die Saale in Bernburg eine Rohrbrücke für Wasser-, Strom- und Kommunikationsleitungen montiert, eine Schleusenbrücke folgt. Bei Lanze-Buchhorst in Schleswig-Holstein soll eine Straßenbrücke über den Elbe-Lübeck-Kanal geschlagen und noch 2021 fertiggestellt werden.

Deutsche Bahn ist ein wichtiger Kunde für die Roßlauer Schiffswerft

Großauftrag und Terminsache gleichermaßen ist ein jüngst hereingekommener Auftrag: Über die Peene bei Demmin, Mecklenburg-Vorpommern, soll eine Eisenbahnfachwerkbrücke gebaut werden mit einer Spannweite von 85 Metern und 800 Tonnen Gewicht. Die Deutsche Bahn macht Druck: Im April 2022 soll die Brücke stehen. „Das ist sportlich“, sagt Peter Talaska. Für die Schiffswerft aber machbar.

Die Bahn hatte 2018 nach Qualitäts-Audit die Zulassung erteilt, an beiden Werft-Standorten in der Dessauer Erich-Köckert-Straße und in der Roßlauer Werftstraße Stahlbrücken für die Deutsche Bahn AG bauen zu dürfen. 2019 wurde bei Pforzheim die Enztalquerung über die Autobahn A8 als Eisenbahnfachwerkbrücke ausgeführt. Mit 65 Metern und 720 Tonnen in etwa mit dem Peene-Projekt vergleichbar.

Mit schweren Schleusen, Sperrtoren und Brücken aber haben sich die Auftragsbücher nicht erschöpft. Auch kleinere „Bestellungen“ werden bearbeitet. Noch immer fertigt die Werft auch Sektionen und Komponenten für Schiffe. So sind für vier hochseetüchtige Schiffe jeweils acht Klappen anzufertigen, zwischen einer und vier Tonnen schwer.

Manuel Wünsche bei der Fertigung von Y Schwellen für die Bahnschienen. (Foto: Thomas Ruttke)

Zudem liefert das Dessau-Roßlau Unternehmen Hochwasserschutzsysteme in die ganze Welt. Jüngstes Beispiel: eine 640 Meter lange Wand für den Stadtteil Carrolton in New Orleans in den USA. Auch Y-Schwellen für Bahnstrecken in Polen, Tschechien, Österreich und Deutschland werden gefertigt, jährlich zwischen zwanzig- und dreißigtausend Stück.

„Wir haben also vielfältige und anspruchsvolle Arbeiten. Unsere Tür steht immer offen für Bewerbungen“, wirbt Geschäftsführer Peter Talaska um Fachkräfte und Auszubildende gleichermaßen.