Verrückte Idee in Roßlau Schule will Weltrekord knacken - Kette aus 10.000 gefalteten Papiertieren hängt im Tierpark

An der Bietheschule in Roßlau basteln Kinder und Lehrer eine zusammenhängende Kette aus über 10.000 Papiertieren. Als Belohnung winkt ein Urlaub am Gardasee. Wie das genau funktionieren soll.