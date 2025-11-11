Die Deutschrock-Band Frei.Wild zieht bei ihrer Kneipentour durch Roßlau und Dessau hunderte Fans an. Für manche geht die Verehrung sogar unter die Haut.

Rocker als Normalos - Kneipentour von Frei.Wild in Dessau und Roßlau zieht hunderte Fans an

Möglichkeiten für Autogramme und einen Plausch mit den Musikern gab es am Sonntag viele.

Dessau-Roßlau/MZ. - „Wir sind immer unter Feuer. Immer unter Strom“ heißt es im neuen Song der Deutschrock-Band „Frei.Wild“. Und unter Strom standen die vier Musiker am Sonntagabend tatsächlich stundenlang. Eine nicht endende Schlange von Fans wartete geduldig, um ein paar Worte mit den Rockern wechseln zu können, ein Autogramm oder ein Foto zu ergattern – ganz nah dran zu sein.