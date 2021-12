Riesiges Banner an Roßlauer Bietheschule sendet Weihnachtsgruß

Roßlau/MZ - Sechs mal vier Meter misst das laut Marian Storch größte selbstgezeichnete Weihnachtsbild Sachsen-Anhalts. Gemalt haben es 50 Schüler der Roßlauer Sekundarschule an der Biethe am vergangenen Wochenende in der Elbe-Rossel-Halle.

Nun hängt es über dem Eingang der Schule und soll dabei durchaus auch als Aufruf verstanden werden. „Wir fordern andere Schulen auf, uns zu überbieten“, so Schulmitarbeiter Storch. „Ansonsten knacken wir nächstes Jahr unseren eigenen Rekord.“