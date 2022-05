Dessau/MZ - Ein Reifenplatzer an einem Ford hat am Sonntag einen Verkehrsunfall in Ziebigk nach sich gezogen. Der Ford war am Nachmittag in der Ziebigker Straße unterwegs, als der vordere rechte Fahrzeugreifen platzte.

Dadurch stieß der Pkw mit einem am Straßenrand geparkten BMW zusammen. Schaden: 9.000Euro.