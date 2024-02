Die Stadt Dessau-Roßlau hat am Mittwoch für die Elbe die Hochwasserwarnstufe 1 ausgerufen. Der Scheitel wird am Wochenende erwartet.

Regenfälle am Oberlauf - Stadt Dessau-Roßlau ruft Hochwasserwarnstufe 1 für die Elbe aus

Erst im Januar hatte es an der Elbe ein Hochwasser gegeben.

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadt Dessau-Roßlau hat am Mittwoch, 11.30 Uhr, für die Elbe die Hochwasserwarnstufe 1 ausgerufen. Als Grund wurden die Niederschläge der vergangenen Tage am Oberlauf genannt.

Der Pegel der Elbe bei Dessau lag am Mittwoch, 7 Uhr, bei 3,67 Meter und war im Laufe des Tages auf 3,80 Meter gestiegen. Die Prognosen sagen für das Wochenende einen Pegel von 4,40 Meter voraus. Das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst hat die Wasserwehren und die Ortschaftsräte im Bereich der Elbe informiert. Grund für Unruhe bestehe aber nicht: Der Pegel am Oberlauf sei bereits wieder rückläufig. Der flach ausgebildete Scheitel war am Mittwoch auf Höhe der deutsch-tschechischen Grenze.

Da auch an der Mulde die Wasserstände angestiegen sind, wurden am Mittwoch die Regenwasserschieber geschlossen. Für die Mulde gilt aktuell keine Warnstufe. Archivfoto:Ruttke