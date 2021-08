Räumungsverkauf im alten Dessauer Kaufhaus „Magnet“ - Was wird aus dem Restaurant „Lou“?

Dessau/MZ - In großen, roten Lettern wird schon seit Wochen angekündigt, dass in der Kavalierstraße 72 Veränderungen anstehen. „Räumungsverkauf“ ist das Schlagwort im und am „HO Kaufhaus“, im Erdgeschoss des ehemaligen Kaufhauses „Magnet“. Dass im Laufe des Septembers der Laden endgültig schließen soll, bestätigt Xuan Quang Nguyen auf Nachfrage. Der Inhaber des benachbarten Restaurants „Lou“ steht im engen, regelmäßigen Kontakt mit der asiatischen Besitzerin des ehemaligen Kaufhauses „Magnet“. Sie selbst hält sich bei Kontakten gegenüber der Presse im Hintergrund.

Über die Pläne vor Ort gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nur grob Auskunft

Der Restaurant-Betreiber kann zum jetzigen Zeitpunkt über Pläne auch nur grob Auskunft geben. „Es wird gerade ein Gesamtkonzept erarbeitet. Viele Nachnutzungen des Ladens sind denkbar“, so Xuan Quang Nguyen. Fest steht schon jetzt, dass sich das ehemalige Kaufhaus „Magnet“ endgültig vom langjährigen Billig-Image verabschieden möchte. „Die Eigentümerin will das Erscheinungsbild des Objekts mehr zur Straße anpassen“, formuliert es der Chef des „Lou“.

Ein Schild weist auf den Räumungsverkauf im ehemaligen „Magnet“ hin. (Foto: Thomas Ruttke)

Durch den Umbau ist die Kavalierstraße aufgewertet worden und verfügt seit Ende 2018 über mehr Qualität zum Verweilen und Flanieren. Gehobene Fachgeschäfte bestimmen das Erscheinungsbild der Straße. Das HO-Kaufhaus, mit seinem Angebot an Kleidung, Haushaltswaren und Geschenkartikeln im Niedrigpreis-Segment passt da aus Sicht der Eigentümerin nicht mehr zum Straßenbild. Xuan Quang Nguyen betont, dass aus wirtschaftlicher Sicht das Geschäft, wenn auch zuletzt mit niedrigeren Umsätzen, hätte weiter betrieben werden können.

„Nach Corona soll alles schicker sein“, sagt der Chef des „Lou“. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde schon vor Jahren vollzogen. Der einstige Asia-Schnellimbiss musste schließen. Nach Umbauarbeiten zog das „Lou“ im November 2019 dort ein. Gehobene asiatische Küche und Sushi werden seitdem angeboten. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass die Dessauer unser Konzept so gut angenommen haben“, sagt Xuan Quang Nguyen. Nach den Lockdowns haben die Gästezahlen schon wieder Vorkrisen-Niveau erreicht. „Vor allem an den Wochenenden sind wir meist ausgebucht und haben zu wenig Plätze für unsere Gäste“, konstatiert der Chef des „Lou“. „Deshalb wäre es ein Traum von uns, das Restaurant erweitern zu können“, fügt er hinzu. Der Auszug des benachbarten Ladens kommt da zur richtigen Zeit. „Ob und inwiefern das ,Lou’ in den bevorstehenden Umbau einbezogen wird, ist noch offen“, betont der Restaurant-Betreiber aber.

Endgültiges Nutzungskonzept soll im Herbst erarbeitet werden

Das endgültige Nutzungskonzept soll im Herbst, nach der Schließung des Ladens, erarbeitet werden. Vorstellbar wären Büroflächen, ein neues Fachgeschäft und die Erweiterung des Restaurants „Lou“. Eine Aufteilung der Fläche für verschiedene Nutzungen ist auch denkbar. Ende des Jahres soll das Nachnutzungskonzept für das „HO-Kaufhaus“ stehen.

Dann zeichnet sich voraussichtlich auch ab, ob es am ehemaligen „Magnet“ zukünftig auch einen Biergarten geben wird. Architekten haben dafür vor drei Jahren schon Entwürfe eingereicht. Die Pläne liegen seitdem auf Eis. Auch das Vorhaben zur Einrichtung von Wohnungen im vierten Obergeschoss des Kaufhauses ist zum Erliegen gekommen. Wann dieses weiter vorangetrieben und konkretisiert wird, ist derzeit auch noch unklar.