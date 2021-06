Qualm steigt aus Dachstuhl - Feuerwehreinsatz am ehemaligen Krankenhaus in Roßlau

Rosslau - Ein Feuer im Dachstuhl des ehemaligen Krankenhauses in Roßlau hat am Donnerstag gegen 18.45 Uhr für Aufregung nördlich der Elbe gesorgt. Die Feuerwehr hatte ein Großaufgebot an Kräften losgeschickt. Man vermutete wieder ein Großfeuer in einem leer stehenden Gebäude. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten aber bald Entwarnung geben.

Bei Arbeiten am Dachstuhl hatte sich dort unterhalb der Dachpappe vermutlich etwas entzündet. Weil aus dem Dachbereich Qualm austrat, war die Feuerwehr alarmiert worden. Die begab sich - mit kleinerer Besatzung - auf die Suche nach dem Brandort. (mz)