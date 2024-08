Besonderes Projekt Pure Leidenschaft: Argentinierin Celia Millán bringt „Tango ohne Grenzen“ auf Bühne in Dessau

Mit „Tango ohne Grenzen“ bringt die Argentinierin Celia Millán ein international erfolgreiches Tanzprojekt am Freitag, 23. August, erstmals in ihrer Wahlheimat Dessau auf die Bühne. Was die Idee dahinter ist. Was Besucher erwartet.