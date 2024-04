Vor dem Landgerichts in Dessau hat am Montag der Prozess gegen einen 35-jährigen Mann aus Köthen begonnen. Er soll seine Ehefrau beinahe getötet haben.

Dessau/Köthen/MZ. - Vor der zweiten Strafkammer des Landgerichts in Dessau hat am Montag der Prozess gegen einen 35-jährigen Mann aus Köthen begonnen, der – so die Pressemitteilung des Gerichts – „blindwütig“ auf seine Ehefrau eingestochen haben soll. Die Frau wurde schwer verletzt, sie überlebte nur dank einer sofort eingeleiteten intensivmedizinischen Behandlung.