Probleme beim IT-Dienstleister - Polizei in Dessau meldet Störung beim E-Revier

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau sowie in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg ist seit Dienstag das elektronische Polizeirevier gestört. Darauf hat die Polizeiinspektion Dessau hingewiesen.

Verantwortlich dafür seien „Umbauarbeiten auf Seiten polizeilicher IT-Dienstleister“. In der Folge können keine Anzeigen im „E-Revier“ aufgenommen werden. „Es wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet“, so ein Sprecher der Polizeiinspektion. Bürger werden gebeten, sich in der Zwischenzeit mit ihren Anzeigen an die örtlichen Polizeidienststellen zu wenden. Diese sind auch telefonisch erreichbar.

Beim E-Revier können Anzeigen, Hinweise und Beschwerden übermittelt werden. Dabei geht es nicht um die Abwicklung von Notfällen. Der Notruf 110 ist erreichbar.