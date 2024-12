Die Polizei in Dessau-Roßlau sucht nach dem Fahrer eines Porsche, der am Dienstag, 17. Dezember, in einen Unfall verwickelt war.

Porsche-Fahrer verletzt in Dessau Fahrradfahrer schwer und flüchtet: Polizei sucht Zeugen von Unfall

Dessau/MZ. - Die Polizei in Dessau-Roßlau sucht nach dem Fahrer eines Porsche, der am Dienstag, 17. Dezember, in einen Unfall verwickelt war, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Zu dem Unfall kam es gegen 15.35 Uhr. Der Porschefahrer war auf der Albrechtstraße in Richtung Albrechtsplatz unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 58-jähriger Radfahrer die Kurt-Weill-Straße in Richtung Wolfgangstraße. Als er den Fahrradschutzstreifen innerhalb des Kreisverkehrs passierte, kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und dem Auto. Der Autofahrer verließ nach dem Unfall pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Fahrradfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zum Verursacherfahrzeug, dessen Fahrer oder dem amtlichen Kennzeichen machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Telefon 0340/2 50 30 entgegen.