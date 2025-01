In Zerbst hat es am Freitagabend, 10. Januar, einen besonderen Polizeieinsatz gegeben. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren hatten mehrere Raketen aus einer Wohnung in der Fuhrstraße in Zerbst geschossen. Zeugenberichten zufolge flogen die Raketen gezielt auf die zu diesem Zeitpunkt noch stark befahrene Fahrbahn.

Die Polizeibeamte trafen die alkoholisierten Täter in der Wohnung an - und konnten so erst einmal eine weitere Raketenabschüsse verhindern. Da zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde gegen die beiden Männer ein Strafverfahren eingeleitet. Dies umfasst unter anderem den Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es entstanden keine Personen- oder Sachschäden.