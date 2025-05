Eigentlich wollte eine 62 Jahre alte Frau aus Dessau-Roßlau einen Hundewelpen adoptieren. Sie verlor einiges an Geld, bevor sie dem Betrug auf die Schliche kam.

Dessau-Roßlau. - Eine Frau in Dessau-Roßlau ist Ende April beim vermeintlichen Kauf eines Hundewelpen um Hunderte Euro betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, hat die 62 Jahre alte Frau nun Anzeige erstattet.

Den Angaben zufolge sei die Frau am 27. April auf eine Internetplattform gestoßen, auf der Hundewelpen für jeweils 750 Euro angeboten wurden. Nachdem sie Kontakt aufgenommen habe, hätte sie eine Vorauszahlung von 350 Euro geleistet. Den Welpen sollte sie am 5. Mai bekommen.

Immer mehr Rechnungen mit verschiedenen Begründungen

Am 4. Mai habe die Frau von einem vermeintlichen Lieferunternehmen eine Zahlungsaufforderung in Höhe von knapp 600 Euro erhalten, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Als Begründung sei angegeben worden, dass die vom Verkäufer genutzte Transportbox nicht den geltenden Richtlinien entspräche. Das Geld habe sie überwiesen.

Den Betrug habe sie erst bemerkt als sie am 5. Mai eine weitere Rechnung über knapp 800 Euro für eine vermeintliche Reiseversicherung und eine Haustierversicherungslizenz bekam. Darauf hin habe sie sich an die Polizei gewandt.