Eine allgemeine Verkehrskontrolle in Dessau-Roßlau hatte für einen 26-jährigen Beifahrer unschöne Konsequenzen.

Festgenommen in Dessau-Roßlau

Bei einer Verkehrskontrolle in Dessau-Roßlau hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen.

Dessau-Roßlau. - In der Kavalierstraße in Dessau-Roßlau hat die Polizei am Sonntag, 13. April, Verkehrskontrollen durchgeführt.

Bei einem Pkw, der gegen 23 Uhr angehalten wurde, überprüfte die Polizei die Personalien der Insassen und stellte dabei fest, dass gegen den 26-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorlag.

Der 26-Jährige wurde festgenommen und im Anschluss ins Gefängnis gebracht, teilt die Polizei mit.