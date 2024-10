Dessau/MZ. - Das in Dessau-Roßlau vermisste 13-jährige Mädchen ist am Freitagabend von der Bundespolizei im sächsischen Pirna aufgegriffen worden. Das hat das Polizeirevier in Dessau am Sonnabend mitgeteilt.

Das Mädchen sei inzwischen an ihre Eltern übergeben worden. Weitere Details wurden nicht genannt. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

Die 13-Jährige hatte in der Nacht zum Freitag, 11. Oktober, gegen 0.30 Uhr die elterliche Wohnung verlassen und blieb dann verschwunden. .