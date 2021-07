Polizei fahndet nach Taschendieb aus Dessau, der mit fremder EC-Karte Geld abgehoben hat

Dessau - Über zehn Monate nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Dessauer Supermarkt hat die Polizei jetzt ein Bild des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die Person verdächtig, in den Mittagsstunden des 8. September 2020 einer 75-jährigen Geschädigten in einem Supermarkt in der Askanischen Straße die Geldbörse mitsamt diverser Inhalte gestohlen zu haben. Danach sei in einer Bankfiliale in der Nähe Bargeld abgehoben worden. Die dortige Überwachungskamera zeichnete Bilder des Täters auf, die nun veröffentlicht wurden.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/25030 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.