Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei am Mildenseer Kreuz sind am Dienstag mehr als 1.100 Fahrzeuge gemessen worden. Einem Raser droht eine besonders empfindliche Strafe.

Dessau-Roßlau. - Auf der B185 zwischen Dessau und Mildensee, am Mildenseer Kreuz, hat die Polizei am Dienstagnachmittag die Geschwindigkeit von Autofahrern unter die Lupe genommen.

Mehr als 1.100 Fahrzeuge haben dabei die Messstelle durchfahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer in der Stunde erlaubt.

Geldstraße, Punkte und Fahrverbot drohen dem Raser

Die überwiegende Mehrheit der Autofahrer habe sich daran gehalten. Trotzdem wurden 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen von der Polizei festgestellt.

Ein Raser sicherte sich dabei jedoch den Spitzenplatz: 130 Kilometer in der Stunde hatte er auf dem Tacho, als er geblitzt wurde. Das könnte teuer werden.

Dem Fahrer drohen ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot.